Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 286 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Adana'da düzenlenen bir operasyonda 286 gram bonzai ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler, ifadelerinde satıcı olmadıklarını, kullanıcı olduklarını belirtti.

ADANA'da bir eve düzenlenen operasyonda 286 gram bonzai ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler adrese operasyon düzenledi. Ekiplerin aramasında, 6 paket içerisine saklanmış 286,66 gram bonzai ele geçirildi. Evdeki B.V. (34) ile M.T. (17) ise gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler polis sorgusunda satıcı olmadıkları, kullanıcı oldukları yönünde ifade verdi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
