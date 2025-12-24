Haberler

Otomobildeki damacanalardan 28 kilo sıvı metamfetamin çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, bir otomobilde 28 kilo 650 gram sıvı metamfetamin bulundu. İki yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

ADANA'da takip sonucu durdurulan otomobildeki 2 damacananın içinde 28 kilo 650 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi sonrası harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldıkları otomobili bir süre sonra önünü keserek durdurdu. Yabancı uyruklu sürücü K.C. (52) ile yanındaki H.Z.'nin (48) indirildiği otomobilde, narkotik köpeği ile arama yapıldı. Bagajdaki 2 damacananın içinde 28 kilo 650 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan K.C. ile H.Z., sorgularında, " Adana'ya gezmek için gidiyorduk. Bagajdaki uyuşturucudan haberimiz yok" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Haber : Anıl ATAR-Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna ulaşıldı

Ankara'da düşen jetle ilgili gizemi aydınlatacak delil bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş derbisi için stada giden Sadettin Saran, ağlamamak için kendini zor tuttu

Saran'ın ağlamamak için kendini zor tuttuğu anlar
İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

İbretlik son! Esed'in komutanı kaçtığı ülkede öldürüldü
Afrika Uluslar Kupası'nda olay! Osimhen, Tanzanya maçında çıldırdı

Dün geceye damga vuran görüntü
İrem Derici, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci olayına kayıtsız kalamadı

Ünlü şarkıcı olan bitene kayıtsız kalamadı: Milletin yatak odası...
Beşiktaş derbisi için stada giden Sadettin Saran, ağlamamak için kendini zor tuttu

Saran'ın ağlamamak için kendini zor tuttuğu anlar
Asgari zammı sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi! İşte kalem kalem yeni ücretler

Asgari zammı sil baştan değiştirdi! Bir grubun eli hayli rahatlayacak
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın

Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın