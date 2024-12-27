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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 25 Şüpheli Yakalandı

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 25 Şüpheli Yakalandı
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Adana'da uyuşturucu sattığı iddia edilen 25 kişiyi yakalamak için düzenlenen operasyonda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suç unsuru malzemeler ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucu sattığı ileri sürülen 25 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, cumhuriyet savcılığının 25 şüpheli hakkında yakalama kararı vermesinin ardından özel harekat polislerinin desteğiyle çalışma başlattı.

Tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, kapıları koçbaşıyla kırdı.

Adreslerde yapılan aramada, suç unsuru malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
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