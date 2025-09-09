Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 220 Kök Skunk Ele Geçirildi

Adana'da üç konteynerde 220 kök skunk bitkisi ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir iş yerinde konteynerler içerisinde iklimlendirme sistemi kurularak uyuşturucu bitki yetiştirildiğini belirledi.

İş yerine düzenlenen operasyonda, üç konteynerde 220 kök skunk bitkisi ve çok sayıda iklimlendirme malzemesi ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.B. tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.