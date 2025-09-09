Haberler

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 220 Kök Skunk Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da jandarma, bir iş yerinde yapılan operasyonda üç konteyner içerisinde 220 kök skunk bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Adana'da üç konteynerde 220 kök skunk bitkisi ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir iş yerinde konteynerler içerisinde iklimlendirme sistemi kurularak uyuşturucu bitki yetiştirildiğini belirledi.

İş yerine düzenlenen operasyonda, üç konteynerde 220 kök skunk bitkisi ve çok sayıda iklimlendirme malzemesi ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.B. tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
Cephede günlük tutup tek tek yazmış! İşte bir Türk subayının gözünden Çanakkale Savaşı

Günlük tutup tek tek yazdı! İşte bir subayın gözünden Çanakkale Savaşı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ev sahibi ya da kiracı olmak fark etmiyor, aidatını ödemeyene icra ve haciz geliyor

Ev sahibi ya da kiracı fark etmiyor! Ödemeyene icra ve haciz kapıda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.