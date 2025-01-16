Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Şüpheli Yakalandı
Adana'da uyuşturucu satışına yönelik düzenlenen operasyonda, 27 kişinin yakalaması talep edilmiştir. Yapılan operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde suç unsuru malzemeler ele geçirildi.
Adana'da uyuşturucu sattığı ileri sürülen 27 kişiye yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet savcılığının 27 zanlı hakkında yakalama kararı vermesinin ardından çalışma başlattı.
Özel harekat polislerinin desteğiyle tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, kapıları koçbaşıyla kırdı.
Adreslerdeki aramalarda, suç unsuru malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 20 zanlı, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Narkotik ekipleri, adreslerinde bulunamayan 7 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.