Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 binden fazla şehide rağmen Gazze teslim alınamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gazze' mesajı: Teslim alınamadı
İsrail'in Gazze ateşkesinde çıkardığı son dakika krizine ABD hamlesi: 19 Ocak'ta başlayacak

İsrail'in Gazze ateşkesinde çıkardığı son dakika krizine ABD hamlesi
Savunma sonrası yeni açıklama yaptı! Kılıçlı yemini ettiren Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı

Kılıçlı yemini ettiren Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı
Meclis'te 'açık mikrofon' kazası! AK Partili başkan böyle sitem etti

Meclis'te 'açık mikrofon' kazası! AK Partili başkan böyle sitem etti

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Şüpheli Yakalandı

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da uyuşturucu satışına yönelik düzenlenen operasyonda, 27 kişinin yakalaması talep edilmiştir. Yapılan operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde suç unsuru malzemeler ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucu sattığı ileri sürülen 27 kişiye yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet savcılığının 27 zanlı hakkında yakalama kararı vermesinin ardından çalışma başlattı.

Özel harekat polislerinin desteğiyle tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, kapıları koçbaşıyla kırdı.

Adreslerdeki aramalarda, suç unsuru malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 zanlı, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Narkotik ekipleri, adreslerinde bulunamayan 7 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
img

İsrail'i masadan kaldıran bu görüntü mü? Video elden ele dolaşıyor
img

İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek
img

Eşinin kuma getirmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şara yönetiminden bomba karar! İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek

İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek
Korkunç sözler: Kendi ayağıyla gelen entübe etmek zorunda kaldığımız hastalar oldu

Son günlerin kabusu! Hastaneye yürüyerek gelip entübe oluyorlar
''Zübük' filmi yeniden çekiliyor: Başrolde sürpriz bir isim yer alacak

Zübük filmi yeniden çekiliyor! Başrol bakın kim oldu
'Aktif siyaseti bırakacağım' diyen Soylu planını açıkladı

Soylu "Aktif siyaseti bırakıyorum" diyerek planını açıkladı
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin
Büyük kalabalık toplandı! CHP'den Beşiktaş'ta 'demokrasi' mitingi

Büyük kalabalık toplandı! CHP'den Beşiktaş'ta 'demokrasi' mitingi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.