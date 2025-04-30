Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı

Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı
İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürü: Polis korumaları yanlarında jammer getirirlerdi

Otel müdüründen "jammer" sorusuna ortalığı karıştıracak yanıt
İstanbul'da bazı duraklar ve yollar yarın kapalı

İstanbullular dikkat! İşte yarın kapalı olacak tüm durak ve yollar
Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, yapılan bir uygulamada şüpheli bir otomobilden 33,5 gram sentetik uyuşturucu ve 15 uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçtaki 2 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uygulamada bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Ekipler 33,5 gram sentetik uyuşturucu ve 15 uyuşturucu hap ele geçirdi, araçtaki Y.N.Ç. ile Ç.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.