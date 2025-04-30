Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, yapılan bir uygulamada şüpheli bir otomobilden 33,5 gram sentetik uyuşturucu ve 15 uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçtaki 2 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı.
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uygulamada bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.
Ekipler 33,5 gram sentetik uyuşturucu ve 15 uyuşturucu hap ele geçirdi, araçtaki Y.N.Ç. ile Ç.Ç'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel