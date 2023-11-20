Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde satış yaptığı belirlenen Abdülaziz O., Serhan G., Mehmet B., Mustafa E. ile Melisa A.'nın evine operasyon düzenledi. Şüpheliler gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 339,81 gram metamfetamin, 11 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen 815 gram kimyasal madde, 2 hassas terazi ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdülaziz O. ile Serhan G. tutuklandı, diğerleri adli kontrol ile serbest bırakıldı. (DHA)