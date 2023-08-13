Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

ADANA'da, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narakotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde satış yaptığı belirlenen Muhammed H., Servet Ç., Cuma B., Abdullah İ. ve Rabia K.'nin adreslerine baskın yapıldı. Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde ve üst aramasında 969 uyuşturucu hap, 128,55 gram esrar, 47,06 gram metamfetamin, 13,45 gram bonzai, 840 uyuşturucu etkili hap, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammed H. ile Servet Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest kaldı. (DHA)