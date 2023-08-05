Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Adana'da uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı. Narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, evlerde yapılan aramalarda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

ADANA'da, uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenip, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, Seyhan ilçesinde satış yaptığı belirlenen Ergün D.'nin Denizli Mahallesi'ndeki, Muhammed A.'nın ise Gülbahçesi Mahallesi'ndeki adreslerine baskın düzenledi. Şüpheliler gözaltına alındı, evlerdeki aramalarda 450 gram eroin, 75,67 gram bonzai, 1,38 gram esrar ve ruhsatsız 3 tabanca ile 6 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.