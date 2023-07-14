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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda, sentetik uyuşturucu, esrar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada, 62 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 1 kilo 590 gram sentetik uyuşturucu, 1,27 gram esrar, hassas terazi, ruhsatsız 3 tabanca ve bunlara ait 9 mermi ele geçirildi.

Polis, zanlılar Ş.M.K, A.P, Ç.K. ve S.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.P. ve Ş.M.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel

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