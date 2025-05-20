Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
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Adana'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Takibe alınan kamyonetteki 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'da 1 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen kamyonetteki 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen bir kamyoneti merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde takibe aldı.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araçtaki 2 şüpheli, kovalamaca sonucunda yakalandı.

Narkotik dedektör köpeğinin desteğiyle yapılan aramada, 1 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler, aracın sürücüsü İsa B. (20) ve yanındaki Yusuf A'yı (25) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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