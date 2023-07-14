Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

ADANA'da, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde satış yaptığı belirlenen Şerif Mehmet K., Alattin P., Çölhan K. ile Soner K.'nin adresine operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, yapılan aramada ise 1 kilo 590 gram bonzai, 62 gram bonzai hammaddesi, 1,27 gram esrar, hassas terazi ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Şerif Mehmet K. ile Alattin P. tutuklandı, Çölhan K. ve Soner K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.