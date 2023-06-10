Üye Girişi
Haberi Paylaş
Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Güncel Haberler

Adana'nın Çukurova ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışmalar kapsamında 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Güzelyalı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda şüpheliler O.Ş. ve D.Ö. yakalandı, 2 bin 742 uyuşturucu etkili hap ile 21,76 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen iki şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışmalar kapsamında 2 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Güzelyalı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda şüpheliler O.Ş. ve D.Ö. yakalandı, 2 bin 742 uyuşturucu etkili hap ile 21,76 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen iki şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Çukurova Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title