Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
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Adana'nın Çukurova ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışmalar kapsamında 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Güzelyalı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda şüpheliler O.Ş. ve D.Ö. yakalandı, 2 bin 742 uyuşturucu etkili hap ile 21,76 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen iki şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Adana'nın Çukurova ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışmalar kapsamında 2 şüphelinin kimliğini tespit etti.
Güzelyalı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda şüpheliler O.Ş. ve D.Ö. yakalandı, 2 bin 742 uyuşturucu etkili hap ile 21,76 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen iki şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.