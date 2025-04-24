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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Adana'nın Pozantı ilçesinde jandarma ekipleri durdurdukları hafif ticari araçta uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu ele geçirilen hafif ticari araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pozantı ilçesinde durdurduğu araçta narkotik dedektör köpeği yardımıyla inceleme yaptı.

Araçta bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi bulan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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