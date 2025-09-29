Haberler

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 1980 Hap Ele Geçirildi, İki Zanlı Tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde yapılan narkotik operasyonunda, otomobilde 1980 uyuşturucu hap ele geçirildi. İki zanlı adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1980 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayalıbağ Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları araçta narkotik dedektör köpeği yardımıyla arama yaptı.

Otomobilin torpido gözü ve bagajındaki hoparlöre gizlenmiş 1980 uyuşturucu hap bulan ekipler, A.S. (41) ile A.Y'yi (30) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel
