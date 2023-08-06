Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 139,60 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

ADANA'da polis uygulama noktasında durdurulan otomobilde 139,60 gram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü Mehmet U. tutuklandı, yanındaki Mehmet Ali D. adli kontrolle serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine uygulama yaptı. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda kurulan kontrol noktasında şüpheli bir otomobil durduruldu. Sürücü Mehmet U. ile yanındaki Mehmet Ali D.'nin indirildiği otomobilde yapılan aramada 139,60 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet U. tutuklandı, Mehmet Ali D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)