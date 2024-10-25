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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 105 Kilo Eroin ve 92 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 105 Kilo Eroin ve 92 Kilo Skunk Ele Geçirildi
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Adana'da narkotik polisinin yaptığı operasyonda, otoyolda durdurulan kamyonette 105 kilo 800 gram eroin, başka bir kamyonda ise 92 kilo skunk ele geçirildi. Üç kişi tutuklandı.

ADANA'da narkotik polisinin otoyolda takip edip durdurduğu kamyonetin kasasında 105 kilo 800 gram eroin, başka bir kamyonun kasasında ise 92 kilo skunk ele geçirildi. Uyuşturucularla ilgili 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine kentin girişinde güvenlik önlemi aldı. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halindeki, şüpheli olduğu değerlendirilen kamyoneti takip edip, uygulama noktasında durdurdu. Sürücü Nazım G. ile eşi Gazal G.'nin indirildiği araç, narkotik köpeği Barbara ile arandı. Barbara'nın tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, kasanın korkulukları ve altına gizlenmiş halde 105 kilo 800 gram eroin ile 300 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Şüpheli Nazım G. ile eşi Gazal G. gözaltına alındı.

VALİZLERDE TAŞIMIŞ

Uyuşturucu yüklü bir aracın daha geldiği bilgisini alan ekipler, kentin girişindeki güvenlik önlemlerini sürdürdü. Polis, otoyolda seyir halindeki Mehmet T.'nin kullandığı kamyonu da takip etti. Çevresi polis araçlarıyla sarılıp, uygulama noktasında durdurulan kamyon, narkotik köpeği Oscar ile arandı. Ekipler, kasadaki valizlerin içinde 92 kilogram skunk ele geçirdi. Şüpheli Mehmet T., gözaltına alındı.

BİRİ SUSTU, DİĞERİ İTİRAF ETTİ

Emniyete götürülen şüphelilerden Gazal G., ifadesinde, "Aracı eşim kullanıyordu. Uyuşturucudan haberim yoktu" dedi. Nazım G.'nin ise susma hakkını kullandığı belirtildi.

Kamyonunda skunk ile yakalanan Mehmet T. ise "Uyuşturucuyu tanımadığım birinden alıp, taşıma karşılığında para almak üzere anlaştım. Paraya ihtiyacım olduğu için taşıdım" savunmasını yaptı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nazım G., Gazal G. ve Mehmet T., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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