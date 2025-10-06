Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen operasyonda, 10 kilo 230 gram esrar, 700 kenevir tohumu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Kozan ilçesinde 10 kilo 230 gram esrar ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen eve operasyon düzenledi.
Adreste 10 kilo 230 gram esrar, 700 kenevir tohumu, 18 kök kenevir, 2 hassas terazi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel