Haberler

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen operasyonda, 10 kilo 230 gram esrar, 700 kenevir tohumu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 10 kilo 230 gram esrar ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen eve operasyon düzenledi.

Adreste 10 kilo 230 gram esrar, 700 kenevir tohumu, 18 kök kenevir, 2 hassas terazi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
Fransa'da dün hükümetini kuran Başbakan Lecornu, bugün istifa etti

Avrupa ülkesinde kriz! Dün yeni hükümeti kurdu, bugün istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hülya Avşar'dan şaşırtan imaj değişikliği

Hülya Avşar'dan seneler sonra şaşırtan değişim
Oktay Saral'dan İçişleri Bakanlığı'na çağrı: Bu çağdışı uygulamaya artık son verin

Erdoğan'ın başdanışmanından araç sahiplerine nefes aldıracak çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.