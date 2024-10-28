Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Eroin ve 500 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Adana'da narkotik polisinin durdurduğu otomobilin yakıt tankında 10 kilo eroin ve 500 gram metamfetamin bulundu. Sürücü Meki Z. tutuklandı.
ADANA'da, narkotik polisinin otoyolda takip edip durdurduğu otomobilin yakıt tankına gizlenmiş 10 kilo eroin ve 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan, emniyetteki sorgusunda susma hakkını kullanan sürücü Meki Z. (58), tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüphe üzerine takibe aldığı otomobili, uygulama noktasında durdurdu. Sürücü Meki Z.'nin indirildiği araçta narkotik köpeği ile arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine açılan yakıt tankının içine gizlenmiş plastik kutularda 10 kilo eroin ile 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli Meki Z., gözaltına alındı. Emniyete götürülen Meki Z., sorgusunda susma hakkını kullandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Meki Z., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.