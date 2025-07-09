Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı, 7 Tutuklama
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. 7'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, tespit ettikleri merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde 2 kilo 735 gram sentetik uyuşturucu, 311 gram esrar, 988 uyuşturucu hap, 268 uyuşturucu etkili hap, 2 hassas terazi ile ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, 10 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Söz konusu adreslerden birinde çeşitli tür ve miktarda uyuşturucunun ekiplerce bulunması polis kamerasınca kaydedildi.