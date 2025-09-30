Haberler

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Bin Hap Ele Geçirildi

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Bin Hap Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da narkotik polisi, yapılan üst aramalarında 3 şüpheliyi tutukladı. Reçeteye tabi 167 uyuşturucu içerikli hap H.U. ve R.B.'den alınırken, Ö.Ş.'nin evinde valizde 10,386 hap bulundu. Şüpheliler, uyuşturucu ticareti iddialarını reddetti.

ADANA'da narkotik polisi, üst araması yaptığı H.U. (26) ve R.B.'den (20) reçeteye tabi 167 uyuşturucu içerikli hap ele geçirdi. Şüphelilerin çıktığı Ö.Ş.'nin (31) evine baskın yapan polis, valizde 10 bin 386 uyuşturucu içerikli hap buldu. Gözaltına alınan, ifadelerinde uyuşturucu satmadıklarını öne süren 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmada, şüpheli Ö.Ş.'nin Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Teknik ve fiziki takip başlatan polis, Ö.Ş.'nin evine girip, çıkan H.U. ve R.B.'yi tespit etti. Otomobilleri takibe alınan şüpheliler, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde durduruldu. Üst aramasında reçeteye tabi 167 uyuşturucu içerikli hap ele geçirilen şüpheliler, gözaltına alındı.

EVE OPERASYON DÜZENLENDİ

Polis ekipleri, bunun üzerine Ö.Ş.'nin evine de baskın yaptı. Evdeki aramada gardıroba gizlenen valizde, reçeteye tabi 10 bin 386 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.Ş. de emniyete götürüldü. Sorguya alınan şüphelilerden Ö.Ş., "Uyuşturucu ticareti yapmadım, asla da yapmam. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum" savunması yaptı. H.U. ise "Tedavi görüyorum, bırakmaya çalışıyorum. Ticaretini yapmıyorum" dedi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ş., H.U. ve R.B. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MSB: Doğu Akdeniz'deki Gazze filosuna gemilerimiz insani yardım sağlayacak

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze filosuna destek için harekete geçti
Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte ABD'nin 20 maddelik Gazze planı

Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte 20 maddelik Gazze planı
Hamas'tan Gazze planına tepki: Trump'ın sunduğu 20 madde belirsizdir ve garantisi yoktur

Hamas'tan Beyaz Saray'ın duyurduğu Gazze planına ilk tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Demirtaş'ın avukatı tahliye için kritik tarihi işaret etti

Demirtaş'ın tahliyesi için kritik tarih! Avukatı işaret etti
Rusya'nın Ukrayna'daki bombardımanında Türk tır sürücüsü hayatını kaybetti

Saatlerce süren bombardımanda Türk tır sürücüsü can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.