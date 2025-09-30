Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Bin Hap Ele Geçirildi

ADANA'da narkotik polisi, üst araması yaptığı H.U. (26) ve R.B.'den (20) reçeteye tabi 167 uyuşturucu içerikli hap ele geçirdi. Şüphelilerin çıktığı Ö.Ş.'nin (31) evine baskın yapan polis, valizde 10 bin 386 uyuşturucu içerikli hap buldu. Gözaltına alınan, ifadelerinde uyuşturucu satmadıklarını öne süren 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmada, şüpheli Ö.Ş.'nin Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Teknik ve fiziki takip başlatan polis, Ö.Ş.'nin evine girip, çıkan H.U. ve R.B.'yi tespit etti. Otomobilleri takibe alınan şüpheliler, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde durduruldu. Üst aramasında reçeteye tabi 167 uyuşturucu içerikli hap ele geçirilen şüpheliler, gözaltına alındı.

EVE OPERASYON DÜZENLENDİ

Polis ekipleri, bunun üzerine Ö.Ş.'nin evine de baskın yaptı. Evdeki aramada gardıroba gizlenen valizde, reçeteye tabi 10 bin 386 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.Ş. de emniyete götürüldü. Sorguya alınan şüphelilerden Ö.Ş., "Uyuşturucu ticareti yapmadım, asla da yapmam. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum" savunması yaptı. H.U. ise "Tedavi görüyorum, bırakmaya çalışıyorum. Ticaretini yapmıyorum" dedi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ş., H.U. ve R.B. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.