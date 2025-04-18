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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Adana'da gerçekleştirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 kilo 68 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde belirlenen adreslere, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Adreslerde ve şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, 1 kilo 68 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda D.K. (40), G.T. (41) ve G.T.K. (30) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan D.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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