Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Metamfetamin ve Bonzai Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hafif ticari araçta yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisi sonra harekete geçti. Ekipler, takibe aldığı Derviş K.'nin aracını, Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde durdurdu. Araçta narkotik dedektör köpek ile arama yapan ekipler, arka koltuktaki torbanın içerisinde 1 kilo 52 gram metamfetamin ele geçirdi. Derviş K. ile yanındaki Gaffar T. (41) ve Gökhan K. (30) gözaltına alındı. Ayrıca ekipler, Derviş K.'nin evinde de 16,43 gram bonzai ile 2 ruhsatsız pompalı tüfek buldu.

2 ŞÜPHELİ SERBEST

Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında, ele geçirilen uyuşturucunun satışını yapmadıklarını, kendilerini kullandığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Derviş K. mahkemede tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.