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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Kokain ve 12 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Kokain ve 12 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
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Adana'nın Seyhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 920 gram kokain ve 12 bin 992 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Adana'da 1 kilo 920 gram kokain ve 12 bin 992 uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi.

Adreste 1 kilo 920 gram kokain, 12 bin 992 uyuşturucu hap, 96 gram esrar, ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve uyuşturucu paketlerinin preslenmesinde kullanılan makine ele geçirildi.

Gözaltına alınan Barış B, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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