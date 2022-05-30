Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Haberler

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Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 26 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 26 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 5-18 Mayıs'ta çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, 2 kilo 262 gram esrar, 979 gram sentetik uyuşturucu, 518 uyuşturucu hap, 220 gram kokain, 93 gram kenevir tohumu, 243 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, ruhsatsız 3 tabanca ve bir av tüfeği ile 40 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 26 zanlıdan işlemleri tamamlanan 3'ü sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Uyuşturucu 18 mayıs Jandarma Adana Güncel Haberler

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