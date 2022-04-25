Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 21 zanlı tutuklandı
AA - Yusuf Koyun - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 171 şüpheliden 21'i tutuklandı.
ADANA (AA) - Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 171 şüpheliden 21'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 18-24 Nisan'da çeşitli operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 3047 uyuşturucu hap, 1 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu, 794 gram esrar, 139 gram kokain, 31 gram eroin, 45 kök Hint keneviri ve ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 171 zanlıdan 21'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
AA / Yusuf Koyun - Güncel