Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 21 zanlı tutuklandı - Haberler

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Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 21 zanlı tutuklandı

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 21 zanlı tutuklandı

Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 171 şüpheliden 21'i tutuklandı.

ADANA (AA) - Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 171 şüpheliden 21'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 18-24 Nisan'da çeşitli operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 3047 uyuşturucu hap, 1 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu, 794 gram esrar, 139 gram kokain, 31 gram eroin, 45 kök Hint keneviri ve ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 171 zanlıdan 21'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Adana, Güncel, Haberler

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