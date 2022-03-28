Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 zanlı tutuklandı - Haberler

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Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 zanlı tutuklandı

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 zanlı tutuklandı

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 169 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 169 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu şüphelilerine yönelik 21- 27 Mart tarihlerinde operasyon ve denetimler gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, 5687 uyuşturucu hap, 1 kilo 877 gram sentetik uyuşturucu, 88 gram esrar, 19 gram eroin, 1 gram kokain ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 169 zanlıdan 16'sı tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, 27 Mart, Adana, Güncel, Haberler

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