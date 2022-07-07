Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 59 şüpheli yakalandı Adana'da, 17 Haziran-4 Temmuz'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 59 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da, 17 Haziran-4 Temmuz'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 59 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik 17 Haziran-4 Temmuz'da çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda 26 kilo 879 gram esrar, 103 gram sentetik uyuşturucu, 134 uyuşturucu hap ve 1943 kök Hint keneviri ele geçirildi. Jandarma operasyonlarda 59 şüpheliyi gözaltına aldı. AA / Ozan Efeoğlu - Güncel Jandarma Adana Güncel Haberler

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