Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 59 şüpheli yakalandı
AA - Ozan Efeoğlu - Güncel
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Adana'da, 17 Haziran-4 Temmuz'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 59 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da, 17 Haziran-4 Temmuz'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 59 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik 17 Haziran-4 Temmuz'da çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi.
Operasyonlarda 26 kilo 879 gram esrar, 103 gram sentetik uyuşturucu, 134 uyuşturucu hap ve 1943 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Jandarma operasyonlarda 59 şüpheliyi gözaltına aldı.
AA / Ozan Efeoğlu - Güncel