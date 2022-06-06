Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı - Haberler

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Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

AA - Eren Bozkurt - Güncel
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Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 53 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 53 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19-30 Mayıs'ta yol uygulaması ve uyuşturucu operasyonları gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, 1 kilo 863 gram eroin, 530 gram esrar, 102 gram metamfetamin, 187 gram sentetik uyuşturucu, 322 uyuşturucu hap ve 695 kök Hint Keneviri bitkisi ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 53 zanlıdan 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Eren Bozkurt - Güncel

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