Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 22 zanlı yakalandı Adana'da bir haftada yapılan yol kontrolünde ve operasyonlarda, 196 gram esrar, 5 gram eroin, 9 gram metamfetamin, 773 uyuşturucu hap, 722 kök Hint kenevir ele geçirildi, 22 şüpheli yakalandı. Adana'da bir haftada yapılan yol kontrolünde ve operasyonlarda, 196 gram esrar, 5 gram eroin, 9 gram metamfetamin, 773 uyuşturucu hap, 722 kök Hint kenevir ele geçirildi, 22 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Mayıs-6 Haziran'da yol uygulaması gerçekleştirdi ve uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adreslere baskın yaptı. Ekipler, durdurulan şüpheli araç ve baskın yapılan evlerde, 196 gram esrar, 5 gram eroin, 9 gram metamfetamin, 773 uyuşturucu hap, 722 kök Hint kenevir ele geçirdi. Operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. AA / Eren Bozkurt - Güncel Adana Güncel Haberler

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