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Adana'da Uyuşturucu Operasyonları: 67 Zanlıdan 53'ü Tutuklandı

Adana'da Uyuşturucu Operasyonları: 67 Zanlıdan 53'ü Tutuklandı
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Adana'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 67 uyuşturucu taciri gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu miktarları dikkat çekti. 53 zanlı tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 67 zanlıdan 53'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 27 Nisan-4 Mayıs döneminde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve araçta arama yaptı.

Aramalarda 2 kilo 525 gram sentetik uyuşturucu, 7 kilo 54 gram esrar, 4 bin 620 uyuşturucu etkili hap, 971 uyuşturucu hap, 193 gram kokain ve 10 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyonlarda 67 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 53'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Narkotik ekiplerinin araç ve adreslerde arama yapması ve çeşitli yerlere gizlenen uyuşturucuları bulması polis kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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