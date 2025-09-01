Adana'da Uyuşturucu Kaçakçılığı: 5 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Adana'da polis, otoyolda durdurduğu hafif ticari araçta 5 kilo 90 gram esrar buldu. Sürücü U.G. ve sevgilisi R.Ç., uyuşturucu bulundurma suçlamasıyla tutuklandı.

ADANA'da polisin otoyolda takibe alıp durdurduğu hafif ticari araçta narkotik köpeği 'Hulk' ile yaptığı aramada, yolcu koltuğunun altında 5 kilo 90 gram esrar ele geçirildi. Sorgusunda, "Haberimiz yok. Kim koydu, bilmiyoruz" diyen sürücü U.G. (33) ile sevgilisi R.Ç. (32), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüpheli olduğu değerlendirilen hafif ticari aracı takibe aldı. Otoyoldan çıkan araç Seyhan ilçesinde bir sokakta durduruldu. Sürücü U.G. ile sevgilisi R.Ç.'nin indirildiği araçta narkotik köpek 'Hulk' ile arama yapıldı. Hulk'un yolcu koltuğunun altındaki torbaya tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada; 5 kilo 90 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. Sorgusunda, "Esrardan haberimiz yok. Kim koydu, bilmiyoruz" diyen U.G. ile R.Ç., sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber : Anıl ATAR – Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
