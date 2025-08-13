Adana'da Uyuşturucu ile Yakalanan Sürücü Tutuklandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde, otomobilinde 3 bin 219 uyuşturucu etkili hap bulunan O.M. adlı sürücü, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelenilen O.M'nin (24) kullandığı aracı Dadaloğlu Mahallesi'nde durdurdu.
İnceledikleri otomobilin bagajında 3 bin 219 uyuşturucu etkili hap ele geçiren ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.M, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel