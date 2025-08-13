Adana'da Uyuşturucu ile Yakalanan Sürücü Tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, otomobilinde 3 bin 219 uyuşturucu etkili hap bulunan O.M. adlı sürücü, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilinde 3 bin 219 uyuşturucu etkili hap bulunan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelenilen O.M'nin (24) kullandığı aracı Dadaloğlu Mahallesi'nde durdurdu.

İnceledikleri otomobilin bagajında 3 bin 219 uyuşturucu etkili hap ele geçiren ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.M, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
