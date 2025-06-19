Adana'da Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimleri

Adana'da Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimleri
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Adana'da narkotik ekipleri, üniversite öğrencileri ve kamu personeline uyuşturucunun zararları hakkında bilgilendirme yaptı. 22 etkinlikte 1113 kişiye ulaşarak, Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) ve Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) tanıtıldı.

Adana'da narkotik ekipleri, vatandaşlara uyuşturucunun zararları konusunda bilgilendirmede bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Türkiye Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği ekipleri, 1-15 Mayıs'ta üniversite öğrencileri, güvenlik görevlileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelle bir araya geldi.

Katılımcılara uyuşturucuyla mücadele konusundaki çalışmalarını anlatan ekipler, uyuşturucunun insan üzerindeki etkisi hakkında da bilgi verdi.

Ekipler, 22 etkinlikte 1113 kişiye ulaşarak uyuşturucu satıcılarını tek tuşla ihbar etme imkanı sağlayan Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) ve Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) ile ilgili de bilgi paylaştı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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