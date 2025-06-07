Adana'da Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu Tanıtıldı

Adana'da polis ekipleri, vatandaşlara Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) ve Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) hakkında bilgilendirme yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Büro Amirliği ekipleri, 15-30 Nisan'da 27 etkinlik gerçekleştirdi.

Ekipler etkinliklerde, Çukurova Üniversitesi ve polis okulu öğrencileri, muhtarlar, güvenlik görevlileri, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel ve vatandaşlara, UYUMA ve NARVAS hakkında bilgilendirme yaptı.

Eğitim çalışmasında katılımcılara broşür de dağıtıldı.