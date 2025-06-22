Adana'da Uyuşturucu Hapla Yakalanan Zanlı Tutuklandı
İmamoğlu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 379 uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlı M.Z.V. gözaltına alınarak tutuklandı.
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçtaki M.Z.V'nin üzerinde yapılan aramada, 379 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheli, M.Z.V. ekiplerce gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel