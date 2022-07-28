Uyuşturucu etkili 59 bin 287 hap ele geçirildi - Haberler

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Uyuşturucu etkili 59 bin 287 hap ele geçirildi

Adana'da yeşil reçeteyle satılan 59 bin 287 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

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Adana'da yeşil reçeteyle satılan 59 bin 287 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla İ.K'yi (48) takibe aldı.

Ekipler, şüpheliyi iki koliyle bir kargo firmasına girdiği sırada yakaladı.

Kolilerde, yeşil reçeteyle satışı yapılabilen 28 bin uyuşturucu etkili hap bulundu. Ekipler, zanlının ikametinde de uyuşturucu etkili 31 bin 287 hap daha ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Adana Güncel Haberler

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