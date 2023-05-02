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Adana'da uyuşturucu ele geçirilen cipteki şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu ele geçirilen cipteki şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Adana'da bir cipte 9 kilogram sentetik uyuşturucu ve 50 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, araçtaki şüpheli tutuklandı.

Adana'da bir cipte 9 kilogram sentetik uyuşturucu ve 50 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, araçtaki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda yaptığı uygulamada bir cipi şüphe üzerine durdurdu.

Narkotik köpeğinin tepki verdiği araçta, 9 kilogram sentetik uyuşturucu ve 50 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis, sürücü Ö.F. ve yanındaki M.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. tutuklandı, Ö.F. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel

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