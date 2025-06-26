Adana'da Uyuşturucu Deposu Olarak Kullanılan Minibüste 31 Bin Hap Ele Geçirildi

Adana'da Uyuşturucu Deposu Olarak Kullanılan Minibüste 31 Bin Hap Ele Geçirildi
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Adana'da cezaevindeki ağabeyinin minibüsünü uyuşturucu hap deposuna çeviren Yaser B., yakalandı. Minibüste 31 bin 625 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca bulundu.

ADANA'da cezaevindeki ağabeyi Murat B.'nin (31), minibüsünü uyuşturucu hap deposuna çeviren Yaser B. (27) saklandığı evde yakalandı. Minibüste kırmızı reçeteye tabi 31 bin 625 uyuşturucu içerikli hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Döşeme Mahallesi 60100 Sokak'ta park halindeki bir minibüsten şüphelenip, kontrol etmek için ön camından içine baktı. Aracın ön koltuğunda tabanca gören polis, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. İncelemede; minibüsün, bir süre önce 'Uyuşturucu madde kullanma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan cezaevine giren Murat B.'ye ait olduğu, kardeşi Yaser B.'nin zaman zaman araçtan malzeme aldığını tespit etti.

'HAPLARLA ALAKAM YOK'

Uyuşturucu deposuna çevrildiği belirlenen minibüste arama yapan ekipler, karton kutularda kırmızı reçeteye tabi 31 bin 625 uyuşturucu içerikli hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Şüphelinin Barbaros Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit eden ekipler, baskınla Yaser B.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Yaser B., sorgusunda, "Araçtaki haplarla bir alakam yok, bana ait değil" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaser B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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