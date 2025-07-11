Adana'da Uyuşturucu Denetimleri: 600 Kişi Kontrol Edildi

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Adana'da polis ekipleri, uyuşturucuyla mücadele amacıyla metruk binalar ve parklarda denetim yaptı. Denetimler sırasında 600 kişinin GBT kontrolü yapıldı ve aranan şüpheliler gözaltına alındı.

Adana'da polis ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında metruk bina ve parklarda denetimler gerçekleştirdi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 27 mahallede denetim yaptı.

Uyuşturucu bağımlılarının sıklıkla kullandığı metruk binalara baskın yapan ekipler, parklarda da uygulama gerçekleştirdi.

Ekipler, denetimler kapsamında yaklaşık 600 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde bulundu, aranması olan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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