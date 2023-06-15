Üye Girişi
Haberler
Adana'da uyuşturucu denetiminde 11 şüpheli yakalandı

Adana'da uyuşturucu denetiminde 11 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Adana'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu denetiminde 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu denetiminde 11 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ceyhan, Karataş, Sarıçam ve Pozantı ilçelerinde uyuşturucu denetimi gerçekleştirildi.

Ekipler, denetimlerde 151 gram esrar, 56 gram skunk, 62 gram sentetik uyuşturucu, 8 uyuşturucu hap ve 11 kök kenevir ele geçirdi.

Ele geçirilen uyuşturucularla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel

Jandarma Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title