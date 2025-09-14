Adana'da Uyuşturucu Denetimi: 4 Gözaltı

Haberler

Adana'da narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, üzerlerinde uyuşturucu bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Denetimler, 'Narko Alan Uygulaması' kapsamında yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Narko Alan Uygulaması" kapsamında merkez Yüreğir ilçesi Başak, 19 Mayıs, Anadolu ve Levent mahallelerinde denetim gerçekleştirdi.

Bölgedeki cadde ve sokaklardaki denetimlerde 4 kişinin üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
