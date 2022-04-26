Adana'da uyuşturucu bulunan araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı

ADANA (AA) - Adana'da bir araçta 1495 gram esrar bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde bir araçla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Aracı durdurarak arama yapan ekipler, aracın arka koltuğuna gizlenmiş 1495 gram esrar ele geçirdi.

Ekipler, sürücü ile araçta bulunan 2 kişiyi gözaltına alındı.