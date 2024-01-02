Adana'da Uygulamada 60 Silah Ele Geçirildi, 10 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda ruhsatsız 60 silah ele geçirildi, gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24-30 Aralık'ta ilçe genelinde uygulama gerçekleştirdi.

Ekipler, bu kapsamda şüphelendikleri bazı araç ve iş yerlerinde arama yaptı.

Aramalarda uzi marka makineli tabancanın da arasında olduğu ruhsatsız 42 tabanca ve 18 av tüfeği ele geçirildi, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 258 kişi de yakalandı.

Ruhsatsız silahlarla ilgili gözaltına alınan 23 şüphelilerden 10'u sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.