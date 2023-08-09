Adana'da Üvey Babasını Helalleştikten Sonra Sokakta Öldürülen Genç İçin Şüpheliler Yakalandı

ADANA'da üvey babası Tahir Yesin (71) ile helalleştikten sonra sokakta öldürülen Abdullah Yavuz'un (24), cinayet şüphelisi Yusuf Özdemir (18) ile yanındaki 2 kişi yakalandı. Yavuz'un, parkta içki içen şüphelilere, Burada içki içemezsiniz diyerek uyarınca tartışmanın çıktığı ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Olay, 4 Ağustos'ta saat 01.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Üvey babası Tahir Yesin'e Ölümlü dünya baba. Hakkını helal etö dedikten sonra evden çıkan Abdullah Yavuz, sokakta arkadaşlarıyla buluştu. Bu sırada parktaki 3 kişi ile tartışan Yavuz, çıkan arbedede bıçaklandı. Şüpheliler motosikletle kaçarken, ambulansla hastaneye kaldırılan Yavuz kurtarılamadı. Abdullah Yavuz'un cenazesi, Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'SANKİ ÖLECEĞİNİ BİLİYORMUŞ GİBİ ELİMİ ÖPTÜ'

Gülpınar Mahalle Muhtarı Tahir Yesin, üvey oğlunun iki yıldır uyuşturucu kullandığını belirterek, Defalarca afettim onu ama bir türlü kurtaramadım. 20 gündür hiçbir şey yiyip, içmiyordu. Olaydan birkaç saat önce sanki öleceğini biliyormuş gibi geldi elimi öptü. Hakkımı helal etmemi istedi. Ne olduğunu sordum. Bana, 'Ölüm kalım meselesi baba. Ne olur, ne olmaz' dedi. Ben de hakkımı helal ettim. Saatler sonra bıçaklandığını duydum. Onu daha 7 yaşındayken yanıma aldım ve büyüttüm dedi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, cinayet şüphelisinin Yusuf Özdemir, yanındaki arkadaşlarının ise Mehmet Gökşin (19) ile Ercan Taş (19) olduğunu saptadı. Mahalledeki evlerinde saklandıkları belirlenen şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalandı.

Şüpheliler ifadelerinde olay günü parkta içki içtiklerini, bu sırada yanlarına gelen Yavuz'un, Burada içki içemezsiniz diyerek kendilerine küfrettiğini öne sürdü. Parktan ayrılan şüphelilerin bir süre sonra geri döndüğü, Özdemir'in Yavuz'u bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Özdemir, Mehmet Gökşin ile Ercan Taş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)