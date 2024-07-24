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Adana'da Üvey Annesini Öldüren Adam: Miras Yüzünden Oldu

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Adana'da 6 yıl önce bacanağını öldürmekten cezaevine giren İsmail Babat, denetimli serbestlikle tahliye olduktan sonra üvey annesini öldürüp babasını yaraladı. Duruşmada, miras nedeniyle hata yaptığını ve pişman olduğunu söyledi.

ADANA'da 6 yıl önce, bacanağını öldürmekten girdiği cezaevinden denetimli serbestlikle tahliye edildikten sonra pusu kurup üvey annesi Hürü Balat'ı (53) tüfekle öldürüp, babası Rifat Babat'ı (63) ise yaralayan İsmail Babat (37) duruşmadaki savunmasında, "Miras yüzünden oldu, evlat olarak hata yaptım. Pişmanım" dedi.

Merkez Sarıçam ilçesi Cerenli Mahallesi'nde oturan İsmail Babat, iddiaya göre, 16 Ocak 2018'de emekli uzman çavuş bacanağı Nuri Özdemir'i (49) tabancayla öldürdü. İsmail Babat, denetimli serbestlikle geçen yıl mayıs ayında tahliye oldu. İsmail Babat ile babası Rifat ve üvey annesi Hürü arasında iddiaya göre ailevi nedenlerle husumet oluştu. Babat, kendisiyle görüşmek istemediği iddia edilen babası Rifat ve üvey annesi Hürü Babat ile sık sık tartışmaya başladı. İsmail Babat, 21 Kasım 2023'de yanına aldığı tabanca ve av tüfeğiyle babası ile üvey annesini evlerine giden yolda pusu kurarak bekledi. Babasının otomobilini gören İsmail Babat önce av tüfeğiyle, fişeği bitince de tabancayla peş peşe ateş edip kaçtı. Saldırıda yaralanan Rifat ve Hürü Babat çifti, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hürü Babat, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPTI

Şüpheli İsmail Babat'ın, üvey annesini öldürüp, babasını da yaralamadan bir süre önce sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Babat, yayınladığı görüntüde, "İhanetin bedeli, ölümdür. Kalem kırılırsa, geri yapıştırırsın" dediği görüldü. Babat, olaydan 2 gün sonra yakalanıp tutuklandı.

'TEK SUÇLU AİLEMLE BENİM'

İsmail Babat ile ona yardım ettiği ileri sürülen amcası Adil Babat (46) ve yeğeni A.B. (17) hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Adana 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık İsmail Babat hazır olurken, tutuklu yaşı küçük sanık A.B., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz sanık Adil Babat ile müştekiler ve tarafların da katıldığı duruşmada, savunmasını yapan İsmail Babat, diğer sanıklar A.B. ile amcası Adil Babat'ın babasıyla miras yüzünden 15-20 senedir konuşmadıklarını belirterek, "Aile miras yüzünden birbirine düştü. Evlat olarak hata yapmıs¸ım, bu olaya beni sürükleyen ailem, ben isteyerek yapmadım. Ben 2018 yılında namus cinayeti is¸ledim, eşimin suc¸u yok, emekli uzman çavuş¸ bacanağımı o¨ldu¨rdu¨m. Cezaevinden s¸artlı tahliye edildim çıktım, beni rahat bırakmadılar. Miras yüzünden oldu, evlat olarak hata yaptım. Beni yaktılar, çocuğumu bile sevemedim. Bu olayda kimsenin suc¸u yok, tek suc¸lu ailemle benim, onlar benden s¸ikayetc¸i, ben de onlardan s¸ikayetc¸iyim. İsteyerek yapmadım ama pis¸manım" diye konuştu.

Sanık İsmail Babat, diğer sanıkların ise olayla ilgilerinin olmadığını söyledi. Sanık A.B. ise olayla ilgisinin olmadığını belirterek, 7-8 aydır suçsuz yere cezaevinde yattığını söyleyerek tahliyesini ve beraatini istedi.

Diğer sanık Adil Babat da ağabeyi Rifat Babat ile 5-6 senedir miras davasından kırgın olduklarını söyleyerek, "Yeğenim A.B. ile beni, hiçbir alakamız olmamasına rağmen bizi bu olaya sürüklediler. Ben olay olduğunda evimdeydim" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar İsmail Babat ve A.B.'nin tutukluluklarının, Adil Babat'ın ise yurt dışına çıkış yasağıyla adli kontrolünün devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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