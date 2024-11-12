Adana'da Üst Geçidi Kullanmayıp Yola Çıkan Adam Hayatını Kaybetti

ADANA'da yaklaşık 20 metre uzaktaki üst geçidi kullanmayıp, yoldan karşıya geçmeye çalıştığı belirtilen Veli Efeoğlu, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Veli Efeoğlu, iddiaya göre yaklaşık 20 metre uzaklıktaki üst geçidi kullanmayıp, yoldan karşıya geçmek istedi. Yunus K. yönetimindeki 07 CAV 54 plakalı otomobil, yola çıkan Efeoğlu'na çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Efeoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Efeoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,