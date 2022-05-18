Adana'da Uluslararası Müze Günü kutlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da Uluslararası Müze Günü kutlandı

AA - İsmihan Özgüven - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da Uluslararası Müze Günü kutlandı

Adana'da, Uluslararası Müze Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Adana'da, Uluslararası Müze Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Vali Süleyman Elban, Adana Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte, güzel bir komplekste anlamlı günü kutladıklarını söyledi.

Adana Müzesi'nin bulunduğu kompleksin hem yapısı hem de içerisindeki eserlerle önemli bir yer olduğunu aktaran Elban, buranın yıl sonunda tamamlanacak çalışmalarla Avrupa'nın en büyük müze kompleksi olacağını belirtti.

Elban, yaşayan yerler olan müzelerin ziyaret edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Adana Müze Müdürü Nalan Yastı'nın da konuşmasının ardından Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Tarihi Eserlerin Resmedilmesi" konulu resim sergisi açıldı.

Etkinlikte, farklı yaş gruplarından çocukların katılımıyla "Zaman Yolculuğu" defilesi gerçekleştirildi.

AA / İsmihan Özgüven - Güncel

Süleyman Elban, Adana, Müze, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title