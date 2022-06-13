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Adana'da Ülkü Ocakları üyeleri kan bağışında bulundu

AA - İsmihan Özgüven - Güncel
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Adana'da Ülkü Ocakları üyeleri kan bağışında bulundu

Adana Ülkü Ocakları üyeleri, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Adana Ülkü Ocakları üyeleri, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Adana Şubesi tarafından başlatılan, kan bağışı kampanyasına Ülkü Ocakları üyeleri de destek verdi.

Adana Ülkü Ocakları Başkanı Cem Tutsoy, kan bağışının çok önemli olduğunu belirtti.

Belli aralıklarla kan bağışında bulunmaya devam edeceklerini ifade eden Tutsoy, herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet etti.

AA / İsmihan Özgüven - Güncel

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