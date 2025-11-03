Haberler

Adana'da Uçuruma Yuvarlanan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Güncelleme:
Adana'nın Sarıçam ilçesinde Bayramhacılı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi, sürücü halat yardımıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Bayramhacılı Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Ekipler, halat yardımıyla indikleri uçurumda araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtardı.

Sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
